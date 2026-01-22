Chiara D’Andrea alla guida del Convention Bureau di Napoli. Giovanna Lucherini lascia dopo 10 anni

Il Convention Bureau di Napoli cambia guida in uno dei momenti migliori della sua storia. Dopo oltre dieci anni alla direzione, Giovanna Lucherini lascia l’incarico, mentre il turismo congressuale cittadino archivia il miglior anno di sempre. A raccoglierne l’eredità sarà Chiara D’Andrea, già sales & rfp specialist del Cbn, cresciuta all’interno della struttura sin dalla sua fondazione.

Il 2025 ha segnato numeri record per il settore Mice a Napoli: +2% di richieste rispetto al 2024, che era già stato un anno da primato, e +40% rispetto al 2023. Un percorso di crescita costante che porta la firma del Convention Bureau, protagonista nel riposizionamento della città sui mercati internazionali.

Durante la direzione di Lucherini, il profilo della domanda è profondamente cambiato. Se nel 2015, anno di nascita del Cbn, l’85% delle richieste proveniva dal mercato nazionale, oggi la quota è scesa al 68%, mentre quella internazionale e intercontinentale è salita dal 15% al 32%.

Il Regno Unito è oggi il primo Paese per numero di richieste congressuali su Napoli, seguito dagli Usa. In forte crescita anche Canada, Sudamerica e Oriente, con Cina, India e Giappone in evidenza.

“Lascio un lavoro che procede nella direzione giusta, in ottime mani – dichiara la direttrice Lucherini –. I risultati sono frutto del contributo di tutti i soci privati. Fondamentale anche il sostegno del Cb Italia, senza il quale non avremmo raggiunto traguardi di rilievo internazionale. Le classifiche di settore lo dimostrano”.

Nonostante i risultati, restano alcune criticità. “I risultati sono arrivati pur continuando ad avere difficoltà nell’interazione con le istituzioni – aggiunge Lucherini –. Auspichiamo che le collaborazioni possano diventare più strutturate nel breve-medio periodo”.

I settori che trainano il turismo congressuale su Napoli, Caserta e Ischia restano medico-pharma, incentive e convention corporate, in particolare ambito bancario-assicurativo, gdo, moda e cosmesi.

“Oggi però il nostro lavoro si sta ampliando – conclude Lucherini –. Non ci occupiamo più solo di congressi: da anni siamo un punto di riferimento per tutte le tipologie di eventi. Il Cbn è ormai un attore centrale del mondo Mice”.