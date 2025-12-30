Chiara Delucchi general counsel di Piaggio Aerospace

A partire da gennaio Chiara Delucchi assume l’incarico di general counsel di Piaggio Aerospace, storica azienda italiana del settore aeronautico specializzata nella produzione di velivoli e motori per clienti privati, governativi e militari.

La nomina arriva in una fase particolarmente strategica per l’azienda, recentemente acquisita dal gruppo turco Baykar Technologies, operazione che segna l’avvio di un nuovo ciclo di sviluppo industriale e di riposizionamento strategico a livello internazionale.

Delucchi proviene da Trenitalia, dove ha maturato un percorso professionale caratterizzato da incarichi di crescente responsabilità. Per oltre quattro anni ha diretto il settore Contenzioso, occupandosi di ambiti civile, amministrativo, regolatorio e antitrust. Successivamente ha guidato la funzione Contract Management, Investments & Controlling all’interno della Customer Operations, seguendo attività rilevanti di investimento e controllo gestionale.