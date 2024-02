Chiara Ferragni: “E’ tutto tranne che un bell’anno”

Roma, 29 feb. (askanews) – Torna a parlare sui social Chiara Ferragni. Il suo silenzio è durato una manciata di giorni. Subito dopo la circolazione della separazione da Fedez, l’influencer e imprenditrice digitale è rimasta lontana dai social network per qualche giorno, poi ha ripreso con l’attività documentando le proprie giornate insieme ai figli Leone e Vittoria e condividendo i prodotti della sua collezione. Oggi, invece, la 36enne ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan e svelare così qualcosa in più sul suo stato d’animo in queste giornate. “Tutto per ora mi sembra tranne che un bell’anno”, ha confidato in una serie di storie su Instagram. “È da un po’ che non sono molto presente qua”, ha proseguito l’influencer rivolgendosi ai propri follower, “sono state delle giornata un po’ toste. Vi leggo tanto e voglio ringraziarvi perchè mi sapete stare sempre vicini in qualsiasi momento”. Poi, rispondendo alle domande degli utenti, la 36enne si è lasciata andare a sentimenti di speranza per il futuro. A chi le ha ricordato che dopo il temporale esce sempre l’arcobaleno, Chiara ha risposto “Non sai quanto lo aspetto”.