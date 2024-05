Chiara Ferragni total green agli Internazionali di Roma

La influencer tra selfie e sorrisi al Foro Italico

Milano, 17 mag. (askanews) – Selfie e sorrisi per Chiara Ferragni. La celebreinfluencer è tra i tanti vip presenti al Foro Italico per gli Internazionali Bnl d’Italia. Seconda fila, centrale del Foro Italico, completamente in verde e con cappellino nero: Ferragni assiste alla semifinale tra Zverev e Tabilo. Poi in una pausa al bar si dedica alle foto con curiosi e fan.È una delle prime apparizioni pubbliche della influencer dopo il caso del pandoro gate e delle vicende giudiziarie che l’hanno coinvolta.