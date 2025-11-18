Chiara Franchi e Nicoletta Romanoff agli Incontri di Valore di Pompei

Giovedì 13 novembre si è svolto l’appuntamento de “Gli Incontri di Valore” con un nuovo ospite della nona edizione. Il salotto, curato a Pompei dal manager Nicola Ruocco e ospitato nella location di Habita79, ha accolto la scrittrice, docente universitaria ed esperta di personal branding Chiara Franchi, che ha presentato il suo nuovo libro “Dritto al cuore”, edito Roi Edizioni.

Il pubblico, sempre numeroso, ha seguito con attenzione la presentazione, tra momenti suggestivi ed emozionanti. “È stata una serata speciale, Chiara trasmette un modello cognitivo che permette a ciascuno di noi di migliorare, sia personalmente sia professionalmente”, ha commentato Nicola Ruocco.

Non solo un manuale di marketing

“Dritto al cuore” unisce profondità identitaria e concretezza operativa. Non è solo un manuale di marketing: invita a incarnare la propria identità, a costruire fiducia attraverso autenticità e coerenza, e a trasformare sogni in progetti, idee in sistemi, unicità in valore riconosciuto.

Stasera, lunedì 19, sarà la volta di Nicoletta Romanoff, attrice e discendente di Nicola I, zar di Russia, che presenterà il libro “Come il tralcio alla vite” edito Rizzoli. Romanoff racconta il percorso della sua vita e della sua fede: un lutto precoce a diciotto anni, la maternità a diciannove e le sfide e le gioie che ne sono seguite. Un racconto intenso, che mette al centro speranza, coraggio e riflessione sulla spiritualità.

Pupi Avati prossimo ospite

“Gli Incontri di Valore offrono storie ed esperienze che parlano al cuore”, osserva Ruocco. “Questa edizione, con protagoniste come Bruganelli, Torre, Tarantola, Franchi e Romanoff, punta a condividere valori e testimonianze di vita”.

La rassegna prosegue a dicembre con altri ospiti: il 6 il regista Pupi Avati, il 12 il giornalista d’inchiesta Nello Trocchia, e a chiudere l’anno la scrittrice e volto noto della tv Catena Fiorello. Gli incontri si terranno sempre presso Habita79 a Pompei, con ingresso libero fino a esaurimento posti.