Chiara Galiazzo esce col nuovo singolo “Allegria bugiarda”

Milano, 14 mag. (askanews) – “Allegria bugiarda” è il nuovo singolo di Chiara Galiazzo in uscita il 23 maggio da oggi in presave, che inaugura la collaborazione con l’etichetta internazionale indipendente Altafonte, marchio boutique di Sony Music Group, con cui l’artista ha recentemente firmato un contratto discografico. Non solo l’artista stasera canterà Inno Nazionale alla finale di Coppa Italia a Roma.

Con sonorità retrò e al tempo stesso contemporanee, il brano scritto per lei da Daniele Magro (testo e musica) e Michael Tenisci (musica) che lo anche prodotto, racconta l’altro volto dell’estate, la patina di finta felicità che si indossa quando il contesto sembra richiederlo, ma che, una volta soli, lascia un senso di vuoto e malinconia.

Il testo è pervaso da quelle atmosfere sensuali e decadenti dei film italiani e francesi degli anni ’60, come quelli di Antonioni e Godard, ed è ricco di riferimenti ad alcune grandi protagoniste della musica italiana, da Mina a Carmen Consoli.

“Avevo sempre in mente le immagini de L’Avventura di Antonioni, dove l’annoiata borghesia romana si scontra con la natura selvaggia delle isole Eolie. Ma c’è anche James Bond, Goldfinger e Una cascata di diamanti, e le canzoni di Shirley Bassey. Ci sono riferimenti ad altre dive: a Ornella Vanoni, nel verso “Forse la voglia, la pazzia”, e anche “L’alba dall’autostrada è così crudele e demodé” (da Un’estate fa, scritta da Califano), ma anche a Mina: “Non gioco più, hai vinto tu”. Nel ritornello ho pensato anche a Carmen Consoli: Parole di burro “Aspettami, Stringimi, Confondimi” altro pezzo uscito in estate, romantico e con una precisa visione dell’amore dal punto di vista femminile. E infine i luoghi dell’anima: c’è il bar dell’incontro, l’autostrada dell’addio; il mare da cui farsi travolgere, ma anche la città nella quale, a settembre, l’incanto finisce… forse non del tutto.” Racconta Daniele Magro, legato a Chiara da un’amicizia profonda e autore di alcuni dei suoi brani più amati come “Il rimedio, la vita e la cura” e “Un giorno di sole”.

“Allegria bugiarda” inaugura la collaborazione tra Chiara Galiazzo e Altafonte che Giulia Giampietro, country manager di Altafonte Italia, commenta così: “Sono orgogliosa di sostenere questa famiglia con il supporto di tutto il mio team e di poter dire che Altafonte continua a crescere e a distinguersi per la nostra dedizione agli artisti. Siamo felici e onorati di aver firmato Chiara Galiazzo, un’artista pop rinomata ed elegante, di indubbio spessore artistico. Siamo convinti di potere svolgere un lavoro taylor made nel suo percorso discografico con il supporto di tutta la squadra e a stretto contatto con il suo management e l’artista stessa, valorizzando il suo talento e la sua indole profonda. ”