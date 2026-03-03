Chiara Gasparrini nuova direttrice Operations di Danone per Italia e Grecia

Danone annuncia la nomina di Chiara Gasparrini a nuova direttrice Operations per Italia e Grecia. In questo incarico, Gasparrini guiderà i processi e i team Operations nei due Paesi, con l’obiettivo di assicurare elevati standard di efficienza operativa e sostenere la crescita del business. Entrata in azienda nel 2009, ha sviluppato un solido percorso professionale in ambito finance, sales & marketing e operations, assumendo nel tempo responsabilità sempre più ampie. Dopo un’esperienza in Kraft Heinz, è rientrata in Danone nel 2016, concentrandosi su supply chain performance e logistica. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Head of GPS & Supply Planning per Italia e Grecia, contribuendo in modo significativo all’evoluzione e all’armonizzazione dei processi di pianificazione.