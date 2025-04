Libri: Chiara Gily presenta alla Feltrinelli di piazza dei Martiri “Aspettami al Caffè Napoli”

Mercoledì 16 aprile alle ore 18.00, presso La Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, si terrà la presentazione del romanzo Aspettami al Caffè Napoli, il nuovo titolo di Chiara Gily pubblicato da Mondadori. L’autrice incontrerà il pubblico per raccontare la genesi del suo libro, in dialogo con la giornalista e scrittrice Raffaella R. Ferré, che interverrà durante l’incontro. Un’occasione preziosa per scoprire una storia di radici e rinascita, nella città dove tutto ha avuto inizio.

Lidia ha lasciato Napoli per Trieste molti anni fa. Da allora fa ritorno di rado, senza mai riuscire a farsi accompagnare dall’eterno fidanzato Pietro. Solo l’invito al terzo matrimonio della cugina può costringerla a un fine settimana nella sua città d’origine. Alice l’ha scelta come damigella d’onore e Lidia non ha scuse per evitare le nozze. Entrambe sono figlie uniche, da sempre chiamate ‘e sore cugine, un modo di dire che a Napoli indica un rapporto di sangue molto vicino alla sorellanza. Anche se lei e Alice negli anni si sono allontanate molto, complici i tanti chilometri che le separano. Lidia ha in programma di fermarsi a Napoli solo pochi giorni, ma il destino per lei ha in serbo altri piani. In una manciata di ore, si ritrova unica erede dell’attività di famiglia, l’amatissima bottega di rigattiere del padre Felice, che ne aveva fatto un luogo di incontro per gli abitanti del rione anche grazie al suo eccezionale caffè. Il negozio si rivela presto un covo di segreti e problemi da risolvere. Per fortuna, Lidia non è sola, ad aiutarla ci sono la neosposa Alice e Mila, un’appassionata fotografa. La bottega che tutti davano ormai per persa si trasforma così nel sogno di tre giovani donne, determinate a farla rinascere dalle macerie. Chiara Gily firma un romanzo che fa bene al cuore, pieno di umanità, dolce come un caffè ben zuccherato e frizzante come un calice di spritz. Una storia che insegna come le seconde opportunità arrivano un attimo prima di mollare tutto. Proprio come accade con la felicità.

Chiara Gily, napoletana di nascita e triestina per scelta, è giornalista pubblicista. Racconta la sua vita da “espatriata” nella rubrica Una napoletana a Trieste per il quotidiano Il Piccolo. Dopo aver conseguito l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, ha deciso di dedicarsi alla scrittura, affrontando anche temi economici con una prospettiva femminile su riviste come Cosmopolitan. È autrice di vari libri, fra cui L’essenza dell’arancio amaro (Einaudi Ragazzi). Aspettami al Caffè Napoli segna il suo esordio con Mondadori, confermandola come una voce originale e profonda del panorama letterario italiano.