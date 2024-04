Chiara Maruccio è il nuovo direttore finanziario di Sace

Chiara Maruccio, laureata in Economia e Commercio presso l’università Luiss Guido Carli, è nominata chief Financial officer di Sace. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore bancario e assicurativo, Maruccio ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua carriera all’interno del gruppo Intesa Sanpaolo, dove si è concentrata principalmente su Risk Management, Analisi Crediti e Finanza. Nel 2013 ha fatto il suo ingresso in SACE, dove ha progressivamente assunto ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’area Risk, Reinsurance & Portfolio Management, culminando con la nomina a Chief Risk Officer nel 2023.