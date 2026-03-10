Chiara Mazzel terza medaglia paralimpica, argento in combinata

Roma, 10 mar. (askanews) – Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha conquistato la medaglia d’argento nella combinata di sci alpino vinta dall’austriaca Veronika Aigner alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Medaglia di bronzo per l’altra austriaca in gara, Elina Stary. Per la sciatrice ipovedente, vincitrice di cinque medaglie mondiali e di una Coppa del Mondo di specialità, si tratta della terza medaglia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo l’oro nel Super-G e l’argento nella discesa. L’Italia sale così a sei podi.