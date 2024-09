Chiara non ce l’ha fatta, morta a Napoli la giovane turista colpita alla testa da una statuetta caduta dal balcone

È deceduta la turista padovana ricoverata in gravissime condizioni nell’ospedale del mare, a Napoli, dopo essere stata colpita da un oggetto caduto da un balcone mentre stava passeggiando ai Quartieri Spagnoli. Lo comunica la Asl Napoli 1. Chiara Jaconis, 30enne di Padova residente per lavoro a Parigi, era in visita a Napoli in compagnia del fidanzato, si stava concedendo una passeggiata a poche ore dal volo che dall’aeroporto di Capodichino l’avrebbe riportata a casa in serata, quando è stata improvvisamente colpita da un oggetto, forse una statuina, precipitata da un balcone in via Sant’Anna di Palazzo. L’impatto le ha causato una grave ferita alla testa: Jaconis ha perso subito conoscenza e, all’arrivo dei sanitari, è stata intubata e trasferita immediatamente all’Ospedale del Mare dove è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono sempre state giudicate “estremamente gravi” dai medici del nosocomio del quartiere Ponticelli.