Chieffi: “Luna Rossa può ancora riservare sorprese e arrivare direttamente in finale”

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Se Luna Rossa vincesse entrambi gli scontri con Ineos, andrebbero a pari punti e il sistema di risolvere lo spareggio sarebbe quello di chi vince l’ultima regata, che a qual punto sarebbe Luna Rossa. Per cui il team italiano ha ancora una piccola possibilità di entrare direttamente in finale e saltare le semifinali, anche se i numeri sono a favore di Ineos. Se però faranno regate in condizioni di vento leggero, sotto i 10 nodi, ma anche un po di più, Luna Rossa ce la potrebbe fare. Del resto era avanti a Ineos nell’ultima sfida ma è stata superata quando il vento è calato, quindi non escludo che possano riservare una sorpresa”. Sono le parole di Tommaso Chieffi, all’Adnkronos, sulle prossime sfide della Prada Cup e le possibilità che Luna Rossa ha di arrivare in finale.