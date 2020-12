“Ho visto tante cose belle in questa diocesi. E’ una realta’ con tante difficolta’ ma molto ricca di santita’”. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, nel dare l’annuncio della nomina del suo successore, don Mimmo Battaglia, fino ad oggi vescovo di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento. Sepe ha voluto ringraziare i sacerdoti della diocesi per l’opera svolta, soprattutto in quest’ultimo periodo.