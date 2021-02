Chiesa, il nuovo arcivescovo di Napoli Battaglia: I religiosi sono un tesoro impareggiabile

“Vi prego per questa Chiesa, non dimenticatelo mai, rappresentate un tesoro impareggiabile. Voi siete il volto della tenerezza del Padre”. Lo ha detto il nuovo arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, nel corso dell’omelia per la celebrazione, in Cattedrale, per la Giornata della vita consacrata, rivolgendosi ai sacerdoti, ai religiosi e alle suore. “Da noi non contano i titoli – ha aggiunto – conta la stessa commozione di Gesù”.

Ieri sera il nuovo arcivescovo, insieme con operatori della Caritas, è uscito dall’Episcopio per andare a distribuire coperte e pane ai senza fissa dimora che stazionano nei pressi della Galleria, vicini al teatro San Carlo. “Ed ho visto qualcosa di davvero incredibile – ha aggiunto l’arcivescovo – Vi dico che la povertà non è una categoria ma è un volto, una storia, una persona. E quei volti, quelle persone sono una provocazione continua nella nostra vita”.

“Non erano solo fratelli immigrati – ha spiegato ancora – ma tante persone di cui ricordo il nome, l’età. E la presenza di tanti poveri in mezzo a noi non è frutto del caso. Le nostre comunità hanno bisogno di una presa di responsabilità condivisa”.

La Chiesa è “chiamata a comprometterci con la vita, con il Signore, con la fatica degli uomini e donne di questo tempo” ha aggiunto Battaglia. Il discepolo di Gesù, ha proseguito rivolgendosi ai religiosi presenti, “non fugge dalla povertà e dai poveri ma li sceglie: è il segno più bello dell’amore di Dio per gli uomini. Siamo chiamati da abitare tutti la complessità di questo tempo”, ha aggiunto facendo riferimento alle vicende dell’emergenza Covid. Un tempo in cui “viviamo sulla nostra pelle il conflitto tra salute, lavoro ed economico”.

La nostra vita deve “ritornare all’essenziale delle relazioni, delle condivisioni, della narrazione, dell’accoglienza e della solidarietà. Chiediamo cosa dobbiamo ritrovare per concentraci sull’essenziale e superare quella tentazione dell’indifferenza” ha detto poi l’arcivescovo di Napoli. Nel giorno della ricorrenza del 33mo anniversario della sua ordinazione sacerdotale Battaglia ha chiesto “di imparare a leggere oggettivamente i bisogni, di saper essere in ascolto del nostro tempo e compagni di strada dei fratelli e sorelle”.

“Io sento la preoccupazione di discernere insieme a voi – ha proseguito – cosa fare come comunità per riuscire ad individuare nuove forme di povertà invisibili, per raggiungere chi non ha voce e aiutare chi ha perso la speranza. Abbiamo il dovere, seppure in ritardo, di fermarci a riflettere, di studiare a farci carico” per promuovere “la vita dei più deboli, dei più poveri, dei giusti. Questa attenzione alle fragilità deve diventare sempre di più anima e punti di vista critico delle nostre basi pastorali”.