Chiesa, le celebrazioni di Pasqua in tv e web

Le celebrazioni sono presiedute dal Cardinale Crescenzio Sepe in Duomo, a porte chiuse, in osservanza delle norme governative e regionali.

Alcune delle celebrazioni (tutte tranne venerdì mattina e sabato Vigilia), grazie alla generosa disponibilità dell’emittente Canale 21, verranno trasmesse in diretta televisiva dal Duomo.

I Parroci si preoccuperanno di non far coincidere le celebrazioni parrocchiali, a porte chiuse e senza la presenza di fedeli, con quelle di Papa Francesco e quelle teletrasmesse dal Duomo, questo unicamente – sottolinea l’Arcivescovo – per offrire al nostro popolo e in particolar modo agli ammalati, agli anziani e a quanti li assistono nelle loro case una ulteriore possibilità di partecipare ai riti della Settimana Santa.

Domenica 5 Aprile – Domenica delle Palme

Ore 9,30 – Diretta televisiva.

Giovedì 9 Aprile – Messa in Cena Domini con il rito della lavanda dei piedi.

Ore 18 – Diretta televisiva

Venerdì 10 Aprile – Celebrazione della Passione del Signore.

Ore 16,30.

*Ore 18. Pia pratica della Via Crucis guidata dal Cardinale Arcivescovo in Duomo.

Diretta televisiva.

Sabato 11 Aprile – Veglia pasquale

Ore 18.00

Domenica 12 Aprile – Pasqua di Resurrezione

Ore 9,30 – Celebrazione eucaristica

Diretta televisiva.