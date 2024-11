Chinesiologia e rieducazione motoria, a Napoli apre Mvmtherapy Center

Presentata a Napoli Mvmtherapy Center, la nuova struttura specializzata in chinesiologia, attività motoria adattata e rieducazione motoria in ambito clinico e sportivo guidata dal chinesiologo Luca D’Alterio e che fa riferimento all’omonimo network di eccellenza italiana del settore nel quale operano, in tutta Italia, professionisti di diverse discipline come medici esperti in medicina funzionale, biologi nutrizionisti, medici sportivi, ortopedici, chinesiologi, fisioterapisti, psicologi, osteopati e personal trainer. La rete di esperti, così composta, consentirà di combattere patologie cardiovascolari, dolore cronico, malattie muscolo-scheletriche, patologie ortopediche e disturbi alimentari.

All’evento di presentazione sono intervenuti Enrico Bevacqua (Medico Chirurgo, esperto in Medicina funzionale e gastroenterologia funzionale, ideatore dei metodi Medicina funzionale strategica e Nutriestetica), Sara Valente (Biologa nutrizionista, esperta in nutrizione per dolore cronico e squilibri ormonali e fondatrice del metodo Nutriestetica), Claudio De Michele (Chinesiologo esperto in allenamento per la salute e la longevità), Carmen Capasso (Farmacista e biologa nutrizionista esperta in alimentazione per la longevità e antinfiammatoria), ed Emilia Arganese, psicoterapeuta. Hanno partecipato inoltre, come staff del presidente del network Luca D’Alterio, anche Gabriella Saggiomo e Giuseppe Muscariello, il chinesiologo collaboratore Mariano Venditti e il legale di fiducia dell’azienda avvocato Simone Villone

La chinesiologia è la scienza che studia il movimento del corpo umano in tutte le sue forme, anche in presenza di patologie. Mvmtherapy Center, che ha sede in Via Fabio Massimo 58, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento e di eccellenza per tutti coloro che desiderano esplorare un approccio terapeutico innovativo e formativo.

Il centro punta a conciliare funzione e patologia, posizionandoli entrambi su un solo binario: da un lato si analizza come funziona il corpo di un paziente, come il sistema nervoso centrale percepisce i suoi muscoli in relazione alla patologia, come l’epigenetica del paziente condiziona la patologia, lo stile di vita e così via; dall’altro si valutano tutti gli aspetti della patologia e come affrontarli con un approccio più funzionale, meno standardizzato e più multifattoriale.

“Il mio concetto di terapia – spiega Luca D’Alterio – si basa sul principio ‘Oltre la patologia’, proprio perché ad oggi siamo troppo spesso vincolati esclusivamente alla patologia, senza invece tener conto dei tanti aspetti che possono condizionare quest’ultima, o addirittura provocarla. Dopo anni di successi con la metodologia Mvmtherapy era giunto il momento di creare un centro specialistico che incarnasse questo percorso di crescita, offrendo appunto a pazienti e professionisti l’opportunità di andare ‘oltre la patologia’. Questa filosofia sarà la linea di indirizzo principale di Mvmtherapy center: con l’aiuto di altri professionisti di eccellenza nazionale e di diverse specializzazioni, mi auguro di riuscire a diffondere questo concetto terapeutico in tutta Italia. Ho sempre puntato – continua – a mettere in rete le tante specializzazioni diverse del settore riabilitativo, medico, nutrizionale del fitness e wellness, condividendo stima professionale e creando sinergie anziché concorrenza, in modo da coinvolgere numerosi esperti in una nuova concezione di movimento e stile di vita, esercizio fisico e terapeutico in grado di integrare e completare il frutto dell’evidenza scientifica e poter essere divulgata. L’obiettivo finale – conclude D’Alterio – è sempre lo stesso: aiutare a far stare bene le persone, con risultati efficaci e nel più breve tempo possibile, che soffrono di sintomatologie dolorose persistenti, patologie e disturbi muscolo scheletrici”.