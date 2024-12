Chinni (UCB): “La sostenibilità sanitaria è essenziale”

“Per i pazienti e la comunità”

Roma, 6 dic. (Askanews) – ROMA “La sostenibilità è un elemento cardine nella strategia globale di UCB. Nel 2019 la nostra impresa ha avviato un percorso per organizzare il suo impatto attraverso impegni concreti in cinque aree chiave: creare valore per i pazienti, per le persone che lavorano in UCB, per la comunità, per il pianeta e per l’ economia. Per quanto riguarda il pianeta, siamo impegnati nel conseguimento della carbon neutrality, per cui affianchiamo pratiche di efficientamento energetico a una gestione responsabile delle risorse idriche e dei rifiuti. Quanto ai pazienti, siamo in costante ricerca di soluzioni e partnership innovative sia da un punto di vista scientifico, investendo in ricerca e sviluppo circa il 30% del nostro fatturato, che organizzativo, per garantire il più possibile accesso ed equità alla salute in modo sostenibile. Ci impegniamo, inoltre, a garantire diversità, equità e inclusione anche internamente, generando occupazione di qualità”, lo ha detto Federico Chinni, Amministratore delegato di UCB, intervenuto a un The Watcher Talk Salute, format di Urania Tv, dedicato al tema della sostenibilità in ambito sanitario. E ha aggiunto: “La partnership tra pubblico e privato è uno strumento essenziale. Noi siamo una multinazionale belga e in Belgio le politiche fiscali hanno creato un terreno favorevole per ricerca e sviluppo, grazie a incentivi che hanno ridotto le tasse dell’80% sui salari dei ricercatori e alla deduzione fiscale per gli investimenti in innovazione tecnologica. Questo attrae risorse e crea valore per la comunità. In Italia – ha detto Chinni – si può fare la stessa cosa, ma serve un quadro normativo chiaro e stabile, intervenendo anche sul codice dei contratti, con meccanismi di semplificazione procedurale e strumenti di tutela legale per gli operatori pubblici”.