Chip, New York partner IBM e Micron in maxi-centro ricerca da 10 mld

New York, 11 dic. (askanews) – Lo Stato di New York si unirà a IBM e Micron nell’investire 10 miliardi di dollari in una struttura di ricerca sui semiconduttori presso l’Università di Albany che includerà alcune delle apparecchiature per la produzione di chip più avanzate al mondo.

NY Creates, un’organizzazione no-profit che supervisiona l’Albany NanoTech Complex dove verrà costruita la struttura, ne coordinerà la costruzione. Il progetto del complesso creerebbe 700 posti di lavoro e frutterebbe almeno 9 miliardi di dollari di denaro privato. Utilizzerà inoltre un miliardo di fondi statali per acquisire attrezzature per la produzione di chip da ASML Holding, una società olandese le cui macchine sono fondamentali per realizzare chip più avanzati.

Tra i partner ci sono anche i produttori di apparecchiature per la produzione di chip Applied Materials e Tokyo Electron. L’investimento potrebbe candidare New York, come uno dei centri di ricerca sui chip, come previsto dalle legge federale sui chip voluta dall’amministrazione Biden e che intende destinare 11 miliardi di dollari per un Centro nazionale per la tecnologia dei semiconduttori.