Chirurgia bariatrica con ring, successo per il workshop al Fatebenefratelli

Il Fatebenefratelli di Napoli ha ospitato con grande successo il primo workshop italiano dedicato alla chirurgia bariatrica con ring. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, impegnati in discussioni, approfondimenti e scambi di idee. In particolare, il workshop è stato caratterizzato dalla trasmissione in streaming del primo intervento di chirurgia bariatrica con ring, condotto sotto la guida del prof. Giuseppe Lubrano, Direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Buon Consiglio.

L’incontro ha sottolineato l’importanza delle sinergie tra diverse competenze per garantire una sanità di alta qualità. Il prof. Ludovico Docimo, presidente nominato della Società Italiana di Chirurgia, ha tenuto una relazione sulla crisi della vocazione chirurgica e sulla formazione professionale nel campo. Ha evidenziato la scarsità di posti disponibili per la specializzazione e ha espresso l’impegno a migliorare la sanità attraverso iniziative come questo workshop. Il prof. Domenico Barbato, Direttore dell’U.O.C di Chirurgia Generale del Fatebenefratelli di Napoli, ha espresso orgoglio nel dirigere uno tra i primi centri italiani di chirurgia bariatrica con ring. Questo centro è gestito dal dott. Arturo Merolla e dalla sua squadra, che si sono distinti per la loro professionalità e dedizione.

Il dot. Arturo Merolla, responsabile scientifico del workshop, ha concluso l’evento esprimendo grande soddisfazione per la partecipazione attiva di esperti di rilievo come il prof. Paolo Gentileschi il dott. Cosimo Callari e dottore Di Paola primario del San Pietro di Roma La loro presenza, insieme a quella di tutti i partecipanti provenienti da i vari ospedali Italiani Brescia, Milano, Roma Città di Castello, Palermo e di tutta Italia, che ha arricchito il workshop, contribuendo a chiarire dubbi e differenze nella pratica della chirurgia bariatrica con ring.

Fra Gerardo D’Auria, superiore dell’Ospedale Buon Consiglio, ha sottolineato che il successo di questo workshop rappresenta il successo di tutti coloro che lavorano con impegno e dedizione per la buona sanità. Ha ribadito la missione dell’ospedale, caratterizzata da una vocazione religiosa che pone al centro il benessere dei pazienti e la qualità delle cure.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e aggiornamento per tutti i partecipanti, dimostrando come la collaborazione e la condivisione delle conoscenze possano portare a significativi miglioramenti nella pratica chirurgica e nella formazione dei nuovi professionisti. Il Fatebenefratelli di Napoli si conferma così un centro d’eccellenza nel campo della chirurgia bariatrica, pronto a promuovere ulteriori iniziative che mirano a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.