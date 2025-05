Chirurgia estetica e funzionale della faccia, congresso a Napoli: focus sul rinofiller nei pazienti post-rinoplastica

Si è tenuto nei giorni scorsi ne Complesso di Santa Chiara a Napoli, il congresso nazionale Aicef (Associazione italiana di chirurgia estetica e funzionale della faccia), appuntamento di riferimento per i professionisti della chirurgia plastica e della medicina estetica presentato dal direttore Luca Moscillo e dal presidente Patrizia Schiavon. Tra i relatori Sergio Marlino, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, ha presentato un approfondito intervento sull’utilizzo del rinofiller nei pazienti già operati di rinoplastica, ma non pienamente soddisfatti del risultato finale.

Il rinofiller, una procedura che deve necessariamente essere effettuata solo da personale specializzato, comporta un’infiltrazione attraverso ago o cannula di filler, per lo più acido ialuronico, mirata a rimodellare la piramide nasale.

L’intervento del dottor Marlino ha illustrato come l’impiego mirato di acido ialuronico possa correggere difetti minori residui – come piccole irregolarità del dorso o asimmetrie – evitando in molti casi il ricorso a una nuova procedura chirurgica. Un vantaggio non solo dal punto di vista estetico, ma anche psicologico e funzionale per il paziente. “In casi selezionati – ha spiegato Marlino durante la sua relazione – il rinofiller consente un risultato altamente soddisfacente e, in alcuni casi, stabile nel tempo, senza dover affrontare nuovamente l’intervento chirurgico. È una soluzione che unisce efficacia, sicurezza e rapidità di esecuzione”.

Il congresso ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra esperti del settore, mettendo in luce le ultime evoluzioni nel campo della medicina estetica non invasiva e le sue applicazioni sempre più raffinate e personalizzate.