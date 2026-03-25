Chirurgia plastica, cresce la tendenza del “doppio intervento”: vantaggi e rischi secondo Marco Ferretti

Una consuetudine sempre più diffusa nel mondo della chirurgia plastica è quella del “doppio intervento”, una pratica finalizzata al perseguimento di un duplice scopo: ottimizzare i tempi e raggiungere un look da star eliminando gli inestetismi su più parti del corpo in una unica seduta operatoria. Ma quali sono gli effetti del “combo surgery”? La parola al Dott. Marco Ferretti

Dottor Ferretti che cos’è il “doppio intervento”?

E’ una procedura chirurgica che prevede l’esecuzione di due o più interventi in un’unica seduta operatoria, combinando ad esempio una addominoplastica con una liposuzione, offrendo alcuni vantaggi per il paziente come un’anestesia unica, tempi di recupero ridotti ed ospedalizzazione singola. E’ importante però trasmettere il messaggio che spesso la pratica di un pluri-intervento chirurgico può risultare alquanto pericoloso.

In che senso?

Faccio l’esempio della chirurgia bariatrica in cui i pazienti hanno una ripresa più lenta, riportando spesso un deficit nell’assorbimento dell’acido folico; accanto a ciò, l’eventualità di un sanguinamento post operatorio di cui il chirurgo di turno avrebbe difficoltà ad individuare la provenienza se da una o da un’altra parte del corpo appena operata. Pertanto è possibile ipotizzare di sottoporsi a due interventi di chirurgia plastica contemporaneamente ma dovrà essere l’operatore medico, con coscienza e competenza professionale, a prendere la decisione finale del caso, regolandosi in sede d’intervento anche in base a come va la prima operazione. In questi ultimi tempi purtroppo stiamo assistendo ad un flusso turistico out coming sempre più intenso di pazienti che emigrano in paesi esteri per essere sottoposti “low cost” a pluri-interventi di chirurgia plastica. Questo fenomeno provoca un ulteriore problema.

Quale?

Il post-operatorio rappresenta una fase molto delicata per il paziente in quanto potrebbero verificarsi problemi conseguenti all’intervento; se si viene operati all’estero in paesi che vanno per la maggiore per la loro offerta bassa in termini economici come l’Albania e la Romania, di fronte a complicazioni del caso, ritornando in Italia, si resta scoperti e ci si trova costretti a rivolgersi a medici totalmente estranei alla propria storia clinica.

Dottor Ferretti infine vuol fare un appello?

Sì; la medicina italiana è sempre all’avanguardia nello scenario internazionale, i nostri medici sono molto preparati e responsabili, pertanto individuano la strada migliore da percorrere. Ergo, invito tutti i pazienti a riflettere bene sulla scelta di dove e da chi fare eseguire un intervento di chirurgia plastica singolo o plurimo, ovviamente se quest’ultimo è assolutamente fattibile.