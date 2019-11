Chitè Lingerie e Silvian Heach lanciano una speciale collezione natalizia

L’intimo rosso tradizionale di Capodanno può attendere. C’è qualcosa di più cool che bolle in pentola sul fronte lingerie, e la buona notizia è che sarà disponibile negli store molto prima! Chitè Lingerie e Silvian Heach lanciano insieme una Xmas capsule collection natalizia dalla quale è letteralmente impossibile non farsi sedurre! Ma ancora più seducenti sono loro, i protagonisti di questa collection… gli slip! Bordeaux, carta da zucchero e oro sono le nuances in cui sono declinati, realizzati in elegante e impalpabile raso su cui sono riportate frasi ricamate rigorosamente a mano dal taglio umoristico: “E adesso?”, “TryAgain!” e “Consomme-moi”. Ciascun modello è stato immaginato per rispondere allo stile di ogni genere di creatura femminile esprimendo il suo personale spirito libero attraverso un capo di lingerie, unico e speciale. La cosa più difficile ora è scegliere quale tra questi slip più ci rappresenta. La capsule sarà disponibile nei negozi Silvian Heach e online su www.silvianheach.com e www.chite-lingerie.com ma c’è un modo più facile e decisamente più divertente per ammirarla dal vivo e nello stesso tempo partecipare ad un esclusivo Xmas Happening! Quando? Due appuntamenti: il 26 novembre a Napoli dalle ore 17 in via Nisco 2, presso il Silvian Heach store, e il 27 novembre a Salerno presso lo store monomarca Silvian Heach in corso Vittorio Emanuele 29 ore 17.30. Non è finita: ci sarà solo per le ospiti degli eventi una preview del Black Friday con 50% off sulle collezioni!