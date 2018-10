Chiusano San Domenico, nasce il primo polo ambulatoriale infermieristico in Irpinia

L’ambulatorio offrirà gratuitamente: terapia iniettiva; controllo e monitoraggio glicemico; somministrazione di farmaci per via enterale; somministrazione di medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via inalatoria; misurazione parametri vitali; educazione per la prevenzione del piede diabetico; medicazioni semplici e complesse;; istruzione alle tecniche di somministrazione di terapia farmacologica e nutrizionale;; Istruzione alla prevenzione ed al trattamento delle lesioni cutanee croniche; istruzione all’autocontrollo della glicemia; educazione alimentare; orientamento all’accesso ed all’utilizzo dei Servizi Sanitari Pubblici.

Il 6 ottobre scorso a Palazzo De Francesco del Comune di Chiusano San Domenico, il progetto dell’“Ambulatorio Infermieristico Comunale” è stato presentato durante il convegno “Il diritto alla salute: un bene per le comunità rurali“. Dopo i saluti del Sindaco Carmine De Angelis, sono intervenuti i parlamentari di M5S on.le Carlo Sibilia (Sottosegretario al ministero degli Interni) e onorevole Generoso Maraia esperto in welfare sanirtario, il senatore Ugo Grassi (Presidente commissione affari costituzionali del Senato), Rocco Cusano (Presidente Opi Avellino), Antonio Forgione (Presidente Cooperativa Sid). Era stato invitato anche il vice presidente della Commissione sanità della regione Campania che non ha potuto partecipare. Ha moderato Giovanni Savignano, medico e scrittore. L’attività predominante dell’ambulatorio, di cui Michael Villani, laureato in scienze infermieristiche, sarà il responsabile, è quella della prevenzione, educazione sanitaria (aperto per 2 giorni a settimana). Un numero verde sarà attivo 24 ore dove sarà possibile richiedere prestazioni infermieristiche: gestione piaghe da decubito con prevenzione e cure, pazienti con stomie, CVC cateteri venosi centrali e posizionamento di cateteri periferici, prestazioni anche a domicilio.