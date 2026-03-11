Chiuso il caso contro il rapper O’Hanna, sventolò bandiera Hezbollah

Band nordirlandese Kneecap esulta, avvocato: fine caccia alle streghe

Belfast, 11 mar. (askanews) – Per l’avvocato del gruppo punk-rap nordirlandese Kneecap è terminata quella che non ha esitato a definire una “caccia alle streghe” contro il cantante Liam O’Hanna (in gaelico: Liam Og O Hannaidh), nome d’arte Mo Chara, dopo che i procuratori britannici hanno perso il ricorso in appello presso l’Alta Corte con cui volevano ribaltare la decisione di un giudice che a settembre 2025 aveva archiviato le accuse di terrorismo nei confronti del rapper, attore e attivista nato a Belfast 28 anni fa.L’avvocato dei Kneecap, Darragh Mackin: “Quando questa storia verrà raccontata, Kneecap sarà dalla parte giusta della storia. Questo processo è stato giuridicamente ridicolo. È stata una caccia alle streghe. Una caccia alle streghe iniziata a Coachella, sviluppatasi a Westminster, ma che termina oggi a West Belfast”.Due giudici dell’Alta Corte di Londra hanno respinto mercoledì il ricorso e confermato l’abbandono del procedimento, in una sentenza di 13 pagine, scrive Afp. O’Hanna, incriminato lo scorso anno per aver sventolato durante un concerto a Londra una bandiera del gruppo militante libanese Hezbollah – considerato un gruppo terroristico dal Regno Unito – ha definito il processo “patetico”. “La vostra stessa Alta Corte ha emesso una sentenza contro di voi. La cosa patetica di tutto questo processo è che cercate falsamente di etichettarmi come terrorista, quando sono i ministri del governo britannico ad armare e sostenere un genocidio a Gaza, la distruzione del Libano e l’insensato massacro di studenti in Iran. Liberate la Palestina, liberate le sei comunità, “verrà il nostro giorno” (“tiocfaidh ar la”), ha concluso, citando la celebre frase in gaelico degli indipendentisti repubblicani nordirlandesi.