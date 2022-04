Chiusura Centro di accoglienza profughi già Hub Vaccinale anti-Covid19

Mostra d’Oltremare SpA: Orgogliosi del contributo dato. Ora guardiamo al futuro

Con nota odierna la Direzione Strategica dell’ASL NA1 Centro ha comunicato alla Mostra d’Oltremare la chiusura definitiva del Centro di accoglienza e smistamento dei profughi ucraini, già Centro Vaccinale anti-Covid19. Il traporto di arredi, farmacia e archivio saranno completati entro il 6 maggio 2022 per consentire lo smontaggio, il ripristino dello stato dei luoghi interni e degli spazi esterni ex ante e la restituzione delle aree entro lunedì 9 maggio.

“Con la piena disponibilità degli spazi – dice Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare SpA – potremo ulteriormente consolidare il nostro Polo Fieristico e Congressuale con l’offerta integrata di aree all’aperto che caratterizza Mostra d’Oltremare. Stiamo lavorando ad un piano di sviluppo che prende in considerazione l’intero quartiere fieristico come moderna struttura polifunzionale al servizio della crescita economica e sociale di Napoli e del Mezzogiorno. La riconsegna degli spazi è il primo passo concreto in questa direzione”.

“Interpretando i sentimenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i nostri addetti – sottolinea Remo Minopoli, presidente del CdA – sono orgoglioso dell’efficiente collaborazione data da Mostra d’Oltremare nella lotta contro la pandemia da Covid19 durante l’intensa attività del Centro Vaccinale, confermando la validità delle nostre strutture e dei servizi collaterali ad ospitare un’importante funzione assistenziale e sociale con un alto flusso di utenti”.