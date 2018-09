Chiusura del Pronto Soccorso a Sant’Agata dei Goti, stoccata di Martusciello

“La chiusura del Pronto soccorso di Sant’Agata dei Goti è inaccettabile”. Lo afferma il parlamentare europeo di Forza Italia, Fulvio Martusciello. “Seguo la vicenda insieme a Christian Cambareri, esponente di Forza Italia in Valle Caudina, ed è arrivato il momento di alzare la voce ed essere accanto ai cittadini che manifestano. La sanità campana – evidenzia l’europarlamentare – è allo sfascio assoluto e a farne le spese sono le comunità interne. Il pronto soccorso di Sant’Agata è una risorsa non solo per i cittadini del comune ma per tutta l’area saticulana. Il governatore De Luca deve ripensarci immediatamente: è una situazione grave. I conti pubblici non si possono far quadrare sulla pelle dei cittadini”.