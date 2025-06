Chivu prossimo allenatore dell’Inter

Roma, 5 giu. (askanews) – Cristian Chivu sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore dell’Inter. Dopo aver conquistato la salvezza alla guida del Parma, il tecnico romeno succede ora a Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

Per Chivu si tratta di un ritorno all’Inter, dopo le esperienze da calciatore (tra il 2007 e il 2014, con tanto di Triplete vinto) e da allenatore del settore giovanile. Proprio gli ottimi risultati alla guida della Primavera nerazzurra, con lo scudetto di categoria conquistato nel 2022, gli avevano spalancato le porte Parma. Chivu ha subito centrato l’obiettivo salvezza, chiudendo il campionato al 16esimo posto con uno score di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Una trattativa lampo che ha visto la fumata bianca concretizzarsi nel giro di poche ore, visto il grande amore di Chivu per la squadra dove ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore.

La firma, attesa domani, arriverà a 9 giorni dall’inizio del Mondiale per club, primo vero banco di prova della sua nuova esperienza in nerazzurro. L’esordio dell’Inter è in calendario martedì 17 giugno alle ore 18 (orario locale, in Italia saranno le 03 del 18 giugno) contro il Monterrey. Sarà un nuovo esordio per Cristian Chivu.