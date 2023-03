Choc a via Domenico Fontana: auto si ribalta ad alta velocità

Da poche ore è avvenuto un incidente stradale in via Domenico Fontana. Una vettura si è ribaltata in curva causando traffico congestionato in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni, il conducente dell’auto stava viaggiando a velocità elevata quando ha perso il controllo del veicolo, causando il ribaltamento.



Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato il conducente in ospedale per ulteriori accertamenti. Le autorità locali hanno bloccato un lato della strada per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per consentire alla rimozione del veicolo dalla carreggiata.