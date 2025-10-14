Choco Italia, da venerdì 17 bontà al cacao in fiera a Santa Maria di Castellabate

Il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo, ha ringraziato il sindaco Marco Rizzo e l’assessore al commercio Nicoletta Guariglia per il sostegno all’evento, sottolineando l’obiettivo di “aiutare i consumatori a scegliere al meglio cosa portare in tavola” attraverso un approccio informale e divulgativo.

Tra le iniziative in programma, la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, attiva dalle 10 alle 20, offrirà laboratori sulla lavorazione del cacao curati dai maestri perugini del cioccolato. Previsti anche appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie, come “Diventa cioccolatiere per un giorno” e “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”.

Spazio anche alla solidarietà con “La Sana Merenda”, degustazione benefica di pane locale e crema alla nocciola di Giffoni IGP, il cui ricavato sarà destinato ad associazioni del territorio.

Non mancheranno spettacoli e intrattenimento, tra cui le performance del Teatro Nazionale dei Burattini del maestro Mauro Apicella.

Le specialità proposte arriveranno da Umbria, Molise, Campania e Calabria: praline, cremini, croccanti, miele biologico, prodotti alla nocciola e cioccolatini artigianali, fino alla liquirizia calabrese e ai torroni campani.

Dopo la tappa cilentana, Choco Italia proseguirà il suo tour a Matera (23-26 ottobre), Salerno (30 ottobre – 2 novembre), Tivoli (7-9 novembre), Orvieto (13-16 novembre), San Benedetto del Tronto (20-23 novembre) e Cava de’ Tirreni (28-30 novembre).