Chocoliamo a Napoli, nei giorni di San Valentino piazza San Pasquale diventa il il paradiso del cacao

Dal 11 al 15 febbraio, Piazza San Pasquale si trasforma nel regno dei golosi con Chocoliamo, l’evento che rende il San Valentino napoletano ancora più dolce. Cinque giorni dedicati al cioccolato artigianale e alle eccellenze dolciarie italiane, con ingresso gratuito e stand aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera.

La manifestazione, organizzata da D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, è patrocinata dalla Prima Municipalità di Napoli e dalla Bcc Napoli. Un appuntamento pensato per tutte le età, che unisce gusto, artigianato, intrattenimento e formazione.

Le eccellenze del cioccolato italiano

Chocoliamo riunisce produttori e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno degustare e acquistare un’ampia selezione di specialità artigianali: cuori di cioccolato, praline, macaron, nudi, churros, pancake, dolci siciliani, liquirizia e caramelle, tutte realizzate con ingredienti di alta qualità e lavorazioni curate nei dettagli.

Accanto agli stand, spazio anche alla conoscenza: il programma prevede workshop e dimostrazioni di cioccolateria, durante i quali esperti del settore guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti della lavorazione del cacao.

Animazioni e laboratori per i più piccoli

Grande attenzione è riservata ai bambini, con un calendario di animazioni gratuite a tema Carnevale e San Valentino, curate da Zebby Animation. In piazza arrivano i personaggi dei cartoon, tra balloon art, tattoo, musica e attività ludiche, per permettere ai più piccoli di divertirsi mentre gli adulti si godono l’atmosfera dell’evento.

Tra le iniziative in programma anche il Laboratorio Art Attack – Saint Valentine edition, pensato per realizzare biglietti d’auguri dedicati all’amore in tutte le sue forme: fidanzati, genitori, nonni o amici del cuore. Immancabili i selfie con Cupido e la Mascotte Cuore.

Le voci degli organizzatori

“Chocoliamo è un evento che rappresenta la passione e la creatività degli artigiani italiani, rivolto al pubblico dei golosi di tutte le età“, afferma Luigi De Simone, di D2 Eventi.

“Siamo felici di patrocinare questo evento e di offrire ai napoletani e ai turisti un’occasione unica per scoprire il meglio del cioccolato e dei dolci italiani”, aggiunge Giovanna Mazzone, presidente della Prima Municipalità di Napoli.

Ingresso libero e dolce per tutti

Chocoliamo è aperto a tutti e a ingresso gratuito. Un invito a vivere il centro cittadino tra sapori, profumi e creatività artigianale, trasformando San Valentino in una festa condivisa, golosa e popolare.