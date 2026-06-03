“Choose Europe”, ricerche innovative: Bruxelles stanzia 210 milioni di euro

Dall’Unione Europea un bando da 210 milioni per incoraggiare i progetti di ricerca più ambiziosi e innovativi: il bando, che prevede di finanziare 30 progetti con 7 milioni ciascuno per sette anni, è stato pubblicato dal Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc) e l’obiettivo è riuscire a trattenere nel continente i ricercatori più brillanti. Il nuovo finanziamento rientra nell’iniziativa ‘Choose Europe, annunciata nel maggio 2025 dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Possono partecipare ricercatori di qualsiasi nazionalità, purché le loro idee siano davvero innovative e capaci di aprire nuove frontiere.

“L’Europa ha tutti gli ingredienti per rimanere leader mondiale nella scienza: ricercatori di livello mondiale, istituzioni solide e un impegno per la libertà accademica”, ha detto Ekaterina Zaharieva, commissaria Ue per Startup, Ricerca e lnnovazione. “Con i nuovi Erc Plus Grants e la più ampia iniziativa ‘Choose Europe’ – ha aggiunto – ci assicuriamo che l’Europa non solo trattenga le sue menti più brillanti, ma diventi anche la destinazione preferita per i migliori talenti scientifici di tutto il mondo”. Sulla stessa linea la presidente dell’Erc, Maria Leptin: “le borse di studio Erc Plus offriranno a ricercatori eccezionali, sia europei che provenienti da altri Paesi, l’opportunità di realizzare le loro idee più ambiziose, grazie ai fondi aggiuntivi della Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa ‘Choose Europe’. Il progetto, ha osservato, “è in linea con la visione internazionale dell’Erc e con la sua missione di promuovere la ricerca scientifica di alto livello in Europa”.