Christian Coco eletto presidente del Cda di Benetton

Christian Coco è il nuovo presidente del consiglio d’amministrazione di Benetton. Già direttore investimenti della holding Edizione, Coco ha lavorato in Mediobanca nel dipartimento Finanza di acquisizione nel 2002 e ha avuto varie esperienze nel settore del private equity, specialmente negli investimenti infrastrutturali in Europa tra il 2007 e il 2011. Prima di entrare in Edizione nel 2015, è stato responsabile dell’area Pianificazione, Controllo e M&A del Gruppo CIR della famiglia De Benedetti.