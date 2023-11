Christie’s, vendita record all’asta per un dipinto di Monet

Brilla sempre la stella di Claude Monet (1840-1926) all’asta: un dipinto del pittore francese fondatore dell’Impressionismo dal titolo “Le bassin aux nymphéas” è aggiudicato da Christie’s a New York per 74.010.000 di dollari ad un offerente collegato al telefono. Dopo il colpo di martelletto, il prezzo finale è stato accolto da una standing ovation nella sala del Rockefeller Center, dove il banditore era il presidente di Christie’s Global Jussi Pylkkänen. Monet è stato il top lot del catalogo di Christie’s dedicato alle opere d’arte del XX secolo che ha fruttato in totale 640,8 milioni di dollari. Il dipinto di circa due metri di larghezza, che risale al 1917-1919, presenta uno dei soggetti iconici di Monet: cattura il dinamismo e la bellezza della caducità della natura, esplorando l’atmosfera effimera, le fioriture stagionali, le profondità acquatiche e gli scintillanti riflessi di luce del famoso laghetto delle ninfee dell’artista a Giverny.

Il quadro è conservato nella stessa collezione di famiglia per oltre cinquant’anni. Punti di riferimento del tardo Impressionismo, i dipinti che Monet realizzò dei suoi giardini a Giverny negli ultimi 25 anni della sua vita sono alcune delle opere più innovative e influenti della pittura moderna. Un quadro di ninfee di Monet di queste stesse dimensioni e qualità non veniva messa all’asta dalla storica vendita della collezione Rockefeller di Christie’s del maggio 2018 quando raggiunse un prezzo di 84,7 milioni di dollari.

In quest’ultimo caso però il formato era molto più quadrato, mentre per quel che riguarda lavori più orizzontali come quello aggiudicato l’altra sera a New York il prezzo più alto di riferimento è quello realizzato da un altro “Le bassin aux nymphéas” del 1919 (100,4 x 201 cm= venduto nel giugno del 2008 per 80.549.389 dollari da Christie’s a Londra nell’asta della collezione di Irwin e Xenia Miller. Un altro pezzo del tutto simile a quello battuto ieri è stato aggiudicato per 70.353.000 dollari da Sotheby’s a New York nel maggio del 2021 (“Le Bassin aux nymphéas”, 1917-1919).