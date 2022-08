Christina Lundari, dai colossi del web a OneFootball Italia

La piattaforma OneFootball annuncia la nomina di Christina Lundari come country manager Italia. In precedenza, Christina Lundari ha ricoperto ruoli senior in diverse multinazionali del settore tecnologico, tra cui Google e Microsoft, e arriva in OneFootball dopo otto anni di esperienza in Yahoo! come General manager per l’Italia. OneFootball, ricorda una nota, ha recentemente annunciato una partnership pluriennale con la Serie A per consentire ai tifosi di tutto il mondo di acquistare e scambiare le migliori azioni di campionato, Coppa Italia e Supercoppa in formato video digitale da collezione. OneFootball e’ anche partner ufficiale dei principali club italiani AC Milan, Juventus e SSC Napoli.