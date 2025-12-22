Christmas Party di Real Estate Revolution: solidarietà, eccellenza artigianale e identità napoletana

Real Estate Revolution celebra Napoli attraverso cultura, artigianato e impegno sociale. Il ricavato della serata devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon

Giovedì 18 dicembre, in Via dei mille 13 a Napoli, alle ore 18:30, Real Estate Revolution ha promosso una serata esclusiva che ha unito eccellenza artigianale, memoria culturale e solidarietà. L’evento ha voluto restituire l’immagine di una Napoli autentica e contemporanea, capace di dialogare con il mondo attraverso i suoi valori più profondi.

Real Estate Revolution, realtà di riferimento nel panorama immobiliare napoletano con cinque sedi affiliate al brand Gabetti, opera forte specializzazione negli immobili di pregio e una visione orientata alla valorizzazione culturale del territorio.

Momento centrale della serata è stata la presentazione di una cravatta in edizione limitata realizzata da E. Marinella, ispirata al celebre cavalluccio rosso di Così parlò Bellavista. Il simbolo iconico della Napoli raccontata da Luciano De Crescenzo, raffinata, ironica, profondamente umana, prende vita in questo pezzo unico in seta blu.

Protagonista dell’evento anche Tramontano, storica maison partenopea che incarna una tradizione artigianale capace di attraversare il tempo, rafforzando il messaggio della serata: Napoli come capitale di cultura materiale e stile.

A presenziare, in rappresentanza della famiglia, Michelangelo Porzio De Crescenzo, nipote del celebre autore, testimone del legame indissolubile tra l’opera di De Crescenzo e la città

Nel corso della serata, gli ospiti sono stati invitati a partecipare con offerte riservate, raccolte in forma discreta e silenziosa. Al termine, l’offerta più alta si è aggiudicata la cravatta simbolo dell’evento. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon, a sostegno delle attività dedicate all’assistenza e alla cura dei bambini.

Tra i presenti hanno partecipato rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale, tra cui: Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio di Napoli; Maurizio Marinella, E. Marinella; Milena Scudieri, Tramontano; Carla Della Corte, Gioielleria Ileana Della Corte; Giovanni Siola, Fondazione Santobono Pausilipon; Elena Aceto Di Capriglia, Miamo. Tutti gli ospiti sono stati omaggiati con un cadeaux di Ileana Della Corte.

“Ringrazio tutte le persone, le istituzioni e le eccellenze che hanno reso possibile questa serata“, ha dichiarato Fabio Ciccarelli. “Credo in una Napoli che sappia raccontarsi come sistema di valori e competenze, dove l’impresa diventa strumento culturale e la bellezza si traduce in responsabilità verso la collettività”.