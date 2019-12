‘Christmas Tree Farm’, Taylor Swift canta il Natale dell’infanzia

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Si intitola “Christmas Tree Farm”, il brano natalizio di Taylor Swift, che esce oggi in digitale e in streaming, accompagnato da un . “Christmas Tree Farm” racconta di un sogno, in cui la cantante visita una fattoria immersa nell’atmosfera natalizia, tra luci colorate, profumo di sidro, baci sotto il vischio e caldi camini.

Nel video ufficiale, Taylor Swift rivela immagini private della sua infanzia, dove la “Christmas Tree Farm” era reale e il Natale più magico, “icy and blue”, coperto dal candido manto nevoso. In poche ore il video ha ottenuto più di 800.000 di views su YouTube.

“Christmas Tree Farm” è il singolo che conclude un anno ricco di soddisfazioni e traguardi da record per la cantante originaria della Pennsylvania. Solo nel 2019, infatti, la popstar è stata nominata dal magazine People tra le “People of the Year” ed è stata incoronata “Artista del decennio” agli American Music Awards. Nella stessa occasione ha ottenuto i premi “Artist of the Year”, “Favourite Music Video”, “Favourite Female Artist – Pop/Rock”, “Favourite Album – Pop/Rock” e “Favourite Artist – Adult Contemporary”.

“Lover”, il settimo progetto discografico della cantautrice, è stato anticipato dai singoli “ME!”, in collaborazione con Brendon Urie dei Panic! At the Disco, che a oggi conta oltre 285 milioni di views su YouTube e quasi 332 milioni di streaming su Spotify, e “You Need To Calm Down”, che ha raggiunto oltre 281 milioni di stream su Spotify e 165 milioni di views su YouTube. Il video del singolo vede la partecipazione di Katy Perry, Serena Williams, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Bobby Berk, Billy Porter, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Chester Lockhart, Dexter Mayfield, Hannah Hart, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness e Tan Franc, e ha vinto l’ambito titolo di “Video of the Year” ai Video Music Awards 2019, per i quali Taylor Swift ha ricevuto anche altre 9 candidature in altrettante categorie, rivelandosi, insieme ad Ariana Grande, l’artista con il maggior numero di nomination in questa edizione. “Lover”, terzo singolo estratto, ha totalizzato oltre 86 milioni di views su YouTube e 178 milioni di streaming su Spotify. Dello stesso brano sono state realizzate due versioni, “Lover (Remix) feat. Shawn Mendes”, che conta oltre 30 milioni di stream su Spotify, e “Lover First Dance Remix”, realizzata in occasione della performance live agli American Music Awards. Ai 62nd Grammy Awards, Taylor Swift ha ricevuto le nomination per “Best Pop Vocal Album”, “Song of the Year” e “Best Pop Solo Performance”.

Anche il 2020 si anticipa già ricco di nuovi progetti. Inoltre, la popstar sarà la protagonista del documentario Netlifx “Miss Americana”, diretto da Lana Wilson e prodotto da Morgan Nevill, che verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 23 gennaio 2020. “Miss Americana” ha l’intento di mostrare uno degli artisti più iconici degli anni ’10 del 21° secolo, durante il periodo di passaggio tra l’essere una cantautrice e interprete a donna che utilizza pienamente tutto il potere della sua voce.