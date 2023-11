Christmas Village 2023, domani la presentazione in sala Giunta a Napoli

Si svolgerà domani, martedì 28 novembre alle ore 11.00 nella sala Giunta del Comune di Napoli, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Christmas Village 2023, organizzato dalla società Eventitalia, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 7 al 30 dicembre p.v. La manifestazione gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, della Regione Campania e della Camera di Commercio di Napoli.

L’evento, sempre più punto di riferimento degli appuntamenti di Napoli in occasione delle festività natalizie, grazie agli accordi intercorsi con Federalberghi e tour operator, sarà, per gli oltre tre milioni di visitatori previsti in città, una tappa imperdibile. Casette in legno, addobbi, contenuti, eventi intrattenimento, food natalizio e non solo, ma anche ospiti importanti e youtuber, saranno alcune delle attrattive della kermesse che saranno illustrate da Martina Ferrara, ceo della società organizzatrice, durante l’incontro.

Molte le novità del villaggio natalizio, con un progetto che rimodella l’accesso all’esposizione coinvolgendo grandi e piccini in un mondo di luci, emozioni e divertimento realizzando straordinarie scenografie del Natale, capaci di trasportare i visitatori in un’atmosfera unica. Deus ex machina di questo incredibile rappresentazione di colori e luci, che illustrerà l’intera pianificazione degli scenari immaginati per l’edizione 2023, la nota designer e wedding planner Cira Lombardo.

Sarà proprio la famosa nota event creator a firmare, anche per questa edizione, “la veste” estetica del Christmas Village lungo l’intera area di oltre 20.000 metri quadrati degli spazi esterni della Mostra d’Oltremare, ai quali si aggiunge una tensostruttura, di 1.100 mq, che ospiterà al coperto un secondo palco musicale e l’area intrattenimento per bimbi con speciali gonfiabili.

Interventi di Teresa Armato, assessore al Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli; Cira Lombardo, event creator della manifestazione; Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare di Napoli; Maria Caputo, consigliera Delegata Mostra d’Oltremare di Napoli; Martina Ferrara, Ceo Eventitalia srl – Organizzazione evento.