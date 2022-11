Christmas Village, alla Mostra d’Oltremare dal 1° al 18 dicembre la prima edizione

Si svolgerà giovedì 1° dicembre, alle ore 16,30, la cerimonia inaugurale della prima edizione del Christmas Village, in programma fino al 18 dicembre al quartiere espositivo di Napoli, Mostra d’Oltremare. Al tradizionale taglio del nastro, che di fatto aprirà al pubblico gli oltre 5mila metri quadri espositivi dedicati alla magia del Natale, il Ceo della società organizzatrice Eventitalia srl, Martina Ferrara, accoglierà l’ospite d’onore, la nota influencer Beatrice Valli, e i rappresentanti istituzionali invitati a partecipare: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; il presidente della Cciaa, Ciro Fiola; la consigliera delegata Mostra d’Oltremare, Maria Caputo; e il presidente Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli.

Un percorso espositivo allestito all’aperto lungo viale delle 28 Fontane sarà lo scenario che per 18 giorni trasformerà l’importante quartiere fieristico napoletano in una animata e spettacolare festa prenatalizia, di richiamo turistico e per bambini e adulti, grazie al progetto affidato all’event creator Cira Lombardo.