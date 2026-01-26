“Chupito”, non solo trend e TikTok: un’agenzia di Milano sceglie Napoli per ridare voce alle botteghe storiche

Chupito, fondata tre anni fa a Milano dall’intuizione di giovani imprenditori lombardi e campani, annuncia il suo arrivo a Napoli con un’iniziativa dedicata alle botteghe storiche e alle attività che rappresentano l’anima più autentica della città. Un contributo concreto in occasione dei 2.500 anni di Partenope, pensato per riportare al centro storie di lavoro, competenze e tradizione.

Il progetto nasce dalla volontà di andare oltre l’immagine semplificata e spesso stereotipata che oggi domina i social, per raccontare una Napoli meno visibile ma profondamente viva, fatta di imprese familiari, artigiani e attività che resistono nel tempo.

Chupito utilizza i social come strumento di racconto, per dare voce alle persone e alle imprese che, anche in condizioni difficili, non si sono mai arrese. Il cuore dell’iniziativa è la creazione di short video capaci di catturare l’attenzione degli utenti e trasformarla in ascolto, relazione e memoria.

Dopo aver consolidato la propria presenza nel Nord Italia, l’agenzia ha scelto Napoli perché crede nel valore del territorio e nelle realtà imprenditoriali che lo animano, e perché riconosce nella città un patrimonio umano e culturale ancora in parte inesplorato nel racconto digitale contemporaneo.

«Napoli non è solo ciò che oggi si vede su TikTok, ma un ecosistema ricco di storia, lavoro e competenze che meritano di essere raccontate, affiancate e supportate. È come se nell’era digitale esistesse una nuova Napoli sotterranea da riscoprire, ed è questo il nostro obiettivo», afferma il CEO Stefano Maiolica.

L’iniziativa prevede la selezione di una bottega storica, di un’attività artigianale o di una realtà familiare a rischio scomparsa. La realtà scelta riceverà gratuitamente un percorso di comunicazione completo della durata di un anno, con la produzione di contenuti e video social pensati per raccontarne la storia, il presente e le prospettive future.

Il progetto nasce per dimostrare che il mondo digitale non è necessariamente un ostacolo per la tradizione. Al contrario, i social possono diventare uno strumento capace di creare valore anche per la memoria e l’identità, favorendo un dialogo nuovo tra passato e futuro.

«Crediamo che i social possano essere utilizzati per custodire la memoria e non solo per inseguire i trend. Raccontare una bottega significa raccontare una parte di città», dichiara Federica Sbezzi, Co-founder e COO dell’agenzia.