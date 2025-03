Ci sarà un altro ritorno a Filippi?

Seppure su quanto è successo nello Studio Ovale della Casa Bianca venerdì scorso sia stato detto e scritto tutto e ancor più, non sarà male approfondire meglio qualche aspetto di quello sconcio. Si ha sempre più motivo di credere che l’invito rivolto da Trump a Zelensky per un incontro nella sua tana sia stato un vero agguato preparato per tempo e curato nei particolari. Solo per memoria è bene ribadire che lo zotico americano, dopo un botta e risposta durato una decina di minuti, lo ha concluso in un modo ancora più bieco. Il confronto adeguato è con quanto è solito fare un ubriaco in un locale di quart’ ordine, cioè ha messo letteralmente alla porta il suo ospite giunto da Est. È un dettaglio da non sottovalutare. Il Presidente americano e il suo vice hanno operato in una maniera che ricorda molto da vicino, solo attuata con sentimenti completamente opposti, quella del Gatto e della Volpe nei confronti di Pinocchio: hanno plagiato o meglio minacciato l’uomo di Kiev. Alla bocciofila del villaggio hanno commentato che non accoglierebbero mai nella loro associazione quei loschi figuri. Tanto anche se il loro modo di agire richiama da vicino uno dei modi di disputare le partite con quattro giocatori. In ciascuna coppia, un giocatore prova a lanciare la propria boccia il più vicino possibile al pallino, il suo partner invece cerca di colpire una delle altre palle che ostacolano la vittoria di quella tornata. In parole molto crude e stringate, in quei oramai famigerati pochi minuti, gli USA si sono visti intaccare profondamente agli occhi del mondo il loro primato nella lealtà e nella libertà, peraltro senza l’ombra del fire play. Anche se fa male pensarlo, il fine settimana in corso si ricorderà come propedeutico di decisioni non piacevoli dappertutto e a ogni livello. Intanto già ieri il barista del dopolavoro, richiesto del perché avesse aumentato il prezzo della tazzina di caffè del 20%, un quinto del valore originario, ha risposto che non poteva agire diversamente dopo l’episodio di Washington…Questo è lo spirito del tempo e tutto fa pensare che non si acquieterà a breve. Con l’augurio che il pronostico possa essere- per miracolo -smentito dai fatti.