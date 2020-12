Ci sono tanti idioti che credono di aiutare la destra contestando il Covid per creare problemi al governo

Invece, aumentando il contagio e morendo tanta povera gente, lo fortificano prolungandone la durata. Non capiscono che finché circola il virus una crisi è molto improbabile. Chi la provocasse sarebbe considerato un voltagabbana, passato con l’opposizione. Se negazionisti e simpatizzanti della destra fossero intelligenti cercherebbero di risolvere il problema della pandemia il più presto possibile. Solo allora si potranno convocare nuove elezioni. Ma, poi, essendo tutti così giovani, perché tanta fretta e prepotenza? Non è più democratico aspettare la fine naturale della legislatura?

Torneranno le leggi razziali? Per fortuna c’è qualcuno per cui il vaccino non deve cominciare per età, ma dal Nord

È un principio basato su una saggia discriminazione. Dalla profonda analisi – per la privacy tacciamo la provenienza – risulta che un padano vale molto più di un altro individuo, specie quelli da Roma in giù. Se è affetto da Covid uno del Nord, la perdita per l’economia è superiore a quella di un omologo meridionale. Quindi è meglio non procedere per età, ma per regione e produttività. I dipendenti dei ministeri e altri nullafacenti non lavorano mai. Se si ammalano il paese non ne soffre. Basta una legge di pochi righi. Questa volta gestapo e SS non c’entrano. Faremo da soli.

Come farà a trascorrere la notte di Natale in famiglia chi ha figli con mogli diverse e anche una nuova compagna?

Né il Premier né i suoi consiglieri hanno pensato che ci sono eccezioni che il frettoloso decreto natalizio non prevede. Sono profondamente cattolici e ci tengono per Natale all’unità della famiglia. Qualcuno è pure fidanzato. Altri hanno genitori separati che vivono in regioni diverse. Si disperano perché non gli sarà possibile festeggiare con tutti, dato che il lockdown vieta tali spostamenti. Intervenga lei, Santità, e suggerisca agli eretici che non rispettano la fede di tanti credenti, cui è impedito amarsi almeno nei giorni di festa, dato che durante l’anno si odiano e litigano continuamente.



Grazie al Covid quest’anno anche i bambini ricchi sono felici di trascorrere il Natale con i genitori, di solito assenti

Hanno sempre aperto, povere creature, miriadi di regali ai piedi di alberi giganti, accuditi da premurose tate, perché papà e mamma festeggiavano con amici a St. Moriz o a Cortina. Si addormentavano tristi e bisognosi dell’affetto di genitori troppo presi dagli impegni sociali o intenti a fare soldi perché crescessero nel lusso. Quei bimbi invidiavano i loro coetanei indigenti ma felici. Senza grandi doni né montagne di giocattoli, tra l’amore di genitori sempre presenti perché in cassa integrazione o disoccupati. Benvenuta pandemia che per Natale riunisce finalmente tutte le famiglie.



Arrivati i primi vaccini scortati da carabinieri e dall’esercito per difenderli da una criminalità ancora più numerosa

Tutte le mafie sono in agguato. Vogliono rubarli per rivenderli. Infatti, seppure siano gratuiti qualche idiota che se li compra si trova sempre. Basteranno per tutti perché molti italiani preferiscono morire di Covid piuttosto che fare arricchire le multinazionali. Crescono i no vax. Ci sono diversi tipi di vaccini, garantiti dagli scienziati che li hanno creati e dall’OMS. Se ne venderanno miliardi di dosi in tutto il mondo. Vale la pena dare una fregatura? Se non ha l’effetto immunitario che promette, l’industria farmaceutica fallirebbe tra i risarcimenti. Sarebbe una truffa da Totò e Peppino.



In un momento come questo – 72 mila morti, finora – dovremmo essere uniti, non sempre di destra e di sinistra

C’è chi critica qualsiasi decisione e addirittura chi rema contro. Non siamo un grande paese, né probi cittadini. Siamo tanti agit-prop. Anziché gli interessi della propria famiglia, difendiamo quelli del partito per cui tifiamo e dei ciarlatani che lo guidano. Siamo mossi dall’odio verso chi non la pensa come noi, non dall’amore e dalla solidarietà che creano armonia e benessere. È una guerra civile silente. Eppure ci proclamiamo ferventi cattolici. Ci rechiamo in chiesa per chiedere perdono dei peccati, ma pronti a rifarli. Che vergogna rivolgersi alla Madonna fingendo di esserle devoto.