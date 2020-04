Cia Campania, Mastrocinque plaude al piano economico della Regione

“La Regione Campania ha accolto le nostre proposte valutandole immediatamente applicabili”, commenta soddisfatto il presidente di CIA Campania, Alessandro Mastrocinque. “Abbiamo ottenuto il via libera sulle soluzioni avanzate per il comparto bufalino: la riapertura del bando per la biosicurezza animale, il ritiro del latte di bufala in eccesso o non utilizzato per la trasformazione e da utilizzare invece nella razione alimentare delle bufale. Anche per il comparto florovivaistico la Regione Campania ha previsto un fondo di 10 milioni di euro. Inoltre, prosegue Mastrocinque, sono stati previsti aiuti a pioggia per tutte le aziende e la stabilizzazione degli immigrati che e’ un’altra delle battaglie che stiamo portando avanti da tempo. Ora, come gia’ condiviso con la Regione Campania, occorre liberare dai lacciuoli il PSR, occorre davvero semplificarlo. Solo cosi’ potra’ davvero essere uno strumento di sviluppo del settore e non una occasione mancata”.