Cia, innovazione in agricoltura, a Pontecagnano domani la quinta tappa del road show nazionale

Passa per la Campania il quinto appuntamento della road map nazionale che la Confederazione italiana agricoltori ha organizzato con Agia, l’associazione Agricoltura è Vita e Crea. L’appuntamento è per domani, venerdì 27 gennaio, a Pontecagnano (a partire dalle ore 9,00) con i giovani di Agia (la sezione giovanile di Cia) per dar vita alla quinta tappa del progetto “Obiettivo Ricerca”, con il quale le associazioni in partnership intendono perseguire l’intento di “mettere al centro l’agricoltura che innova”.

L’incontro è in programma presso il Centro Orticoltura e Florovivaismo di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno) e consiste in una giornata informativa e formativa organizzata assieme al Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (Crea-Pb), sede di Napoli e con il Network per il Trasferimento Tecnologico del Crea (Ntt–Crea). Nel focus: risorse genetiche vegetali, economia circolare e tecnologie digitali: l’Innovazione a supporto del comparto produttivo orticolo.

Alle 9 l’apertura dei lavori con Stefano Vaccari (direttore generale CREA); Daniele Massa (direttore Crea – Of); Matteo Ansanelli (direttore Ricerca e Formazione Associazione Agricoltura è Vita-Cia); Liana Agostinelli (presidente Agia-Cia Campania e vicepresidente Nazionale Agia-Cia); Enrico Calentini (presidente nazionale Agia-Cia); Corrado Lamoglie(dirigente Ufficio trasferimento tecnologico Crea) e Catello Pane (Ntt-Crea).

A seguire l’intervento su “Politiche, strumenti e innovazioni a supporto delle imprese agricole” a cura di Roberta Ciaravino (Crea-Pb) e l’introduzione alla visita nei laboratori eall’impianto di compostaggio, da parte di Gianluca Francese (responsabile della sede di Pontecagnano Faiano) e Massimo Zaccardelli.

Tre i passaggi chiave del percorso:

“Biotecnologie a supporto dell’innovazione varietale e Metabolomica“ con Pasquale Tripodi, Alessandro Nicolia e Gianluca Francese.

“Qualità merceologica e Protezione delle Colture” con Mario Parisi, Catello Pane e Loredana Sigillo

“Coltivazioni in suolo e fuori suolo” con Paola Iovieno e Accursio Venezia.

Alle 10.45 è prevista la visita all’impianto di compostaggio dell’Azienda “Prima Luce” di Eboli con Massimo Zaccardelli e Catello Pane. Alle 12.45 le conclusioni di Liana Agostinelli (Presidente Agia-Cia Campania e Vice Presidente Nazionale Agia-Cia)

La visita rientra nel programma di un protocollo d’intesa sottoscritto nello scorso autunno con l’obiettivo di:

sviluppare innovazioni nel sistema agroalimentare, forestale e ambientale;

migliorare qualità, resa e valorizzazione delle produzioni agricole nonché la vita nelle aree rurali e interne;

promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di progettazione delle innovazioni;

supportare le imprese nella gestione e nella valutazione economica delle scelte operative.

La road map permetterà ai quarantunomila giovani imprenditori agricoli di Agia-Cia di accedere ai 72 Centri del Crea in 19 regioni d’Italia.