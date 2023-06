Cia Salerno, voto entro luglio per la nomina di presidente e consiglio

Il commissario Cia per la provincia di Salerno, Raffaele Amore comunica che si terranno nel prossimo mese di luglio 2023 le assemblee intercomunali per la nomina di n. 29 delegati Cia e che entro il 28 luglio saranno eletti i nuovi organismi dirigenti, presidente in testa.

“E un momento di democrazia interna per Cia Salerno al quale sono chiamati tutti gli iscritti – afferma Raffaele Amore, presidente di Cia Campania e commissario di Cia Salerno -. Auspico che la partecipazione alle assemblee sia la più ampia possibile, in modo da assicurare a Cia Salerno una dirigenza tanto forte quanto saldamente riconosciuta dalla base”.

Ecco il cronoprogramma delle assemblee intercomunali di Cia Salerno appena convocate:

Giovedì 6 luglio – Capaccio (SA): assemblea intercomunale per le zone: Alento e Monte Stella – Calore Salernitano – Gelbison Cervati per la nomina di n. 10 delegati;

Venerdì 7 luglio – Quadrivio di Campagna (SA): assemblea intercomunale per le zone: Piana del Sele – Monti Picentini – Alto e medio Sele per la nomina di n. 06 delegati;

Lunedì 10 luglio – Polla (SA): assemblea intercomunale per le zone: Alburni – Tanagro – Vallo di Diano – Lambro e Mingardo – Bussento, per la nomina di n. 08 delegati;

Martedì 11 luglio – Salerno : assemblea intercomunale per le zone: Agro Sarnese, Penisola Amalfitana, Salerno – Irno, per la nomina di n. 05 delegati.

Le sedi delle votazioni saranno affisse entro venerdì 30 giugno 2023 nelle sedi Cia della provincia di Salerno. Il regolamento elettorale è consultabile nelle sedi Cia della provincia di Salerno e potrà essere richiesto dai singoli associati mediante richiesta a mezzo mail all’indirizzo: salerno@cia.it

Le votazioni riguarderanno quattro liste che saranno riferite ai comuni ricadenti nelle zone omogenee individuate e che sono visibili sul sito web di Cia

La presentazione delle liste potrà essere effettuata entro il 4 luglio. L’assemblea provinciale per la nomina del nuovo presidente di Cia Salerno e degli organi direttivi sarà espletata il giorno 28 luglio 2023. Le candidature a Presidente dovranno essere trasmesse dagli aventi diritto entro il giorno 21 luglio 2023.