Ciao amore, so’ nnamurate e te, la collezione di Giada Benincasa per Michele Franzese: presentazione nello store di via Calabritto

Grande successo per il private event di Giada Benincasa in occasione del lancio della capsule collection Ciao Amore So’ Nnamurate e te realizzata ad hoc per il suo amico imprenditore campano Michele Franzese. E proprio nel palazzo della sua boutique di tre piani dedicati alla moda di lusso in via Domenico Morelli 6 a due passi da Piazza dei Martiri, una delle zone più prestigiose della città partenopea, ha avuto luogo l’evento che ha visto la partecipazione di molti volti noti del panorama della moda tra influencer e amici del brand.

Giada Benincasa è una linea di prêt-à-porter e maglieria di lusso nata dalla passione e dall’esperienza della sua omonima fondatrice e designer, guidata da una visione stilistica ricca di glamour, colore e creatività, e profondamente radicata nella qualità e nella raffinatezza del Made in Italy.

Preannunciata già sui social su un invito diventato in breve tempo virale, la capsule collection è stata quindi finalmente presentata a Napoli riscuotendo grande successo; la limited edition su cui spicca il claim Ciao Amore So’ Nnamurate e te è disponibile unicamente negli store Michele Franzese e destinata ad andare presto esaurita.

Tra brindisi di bollicine e cocktail di Tanya Future Barcatering accompagnati da sfizi di Alba Catering, Scicchitano e fritti tipicamente napoletani di Vincenzo Capuano, gli ospiti hanno trascorso una serata piacevole con anche intrattenimento musicale di dj set.

Tra i presenti le attrici Miriam Candurro e Gina Amarante, la conduttrice Barbara Petrillo, la make up artist e founder dell’omonima linea di make up Benedetta Riccio, l’attrice Giovanna Rei e le influencer napoletane Ramona Amodeo, Alessia Sica, Rossella d’Antuono, Sara Riccardi, Fabiana Santacroce, Roberta Manzo, Monica Vitale.