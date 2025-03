“CIAO – Rassegna Lucio Dalla”: la terza edizione omaggia il grande artista bolognese

Torna per la terza edizione “CIAO – Rassegna LUCIO DALLA, per le forme innovative di musica e creatività”, un evento speciale dedicato al grande cantautore bolognese. La manifestazione si svolgerà il 4 e 5 marzo, con un appuntamento imperdibile il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna (inizio ore 21.00, Via dell’Indipendenza 44), condotto dall’iconica Drusilla Foer. L’evento sarà trasmesso in uno speciale TV il 29 marzo in seconda serata su Rai1.

Durante la serata del 4 marzo verranno assegnati i prestigiosi Ballerini Dalla 2025, premi che riconoscono gli artisti che meglio incarnano l’innovazione e il valore della musica italiana. Ecco i vincitori delle categorie principali:

Paolo Benvegnù (categoria Artista) – Ritirerà il premio Luca Roccia Baldini insieme a I Paolo Benvegnù , che suoneranno con Irene Grandi e Brunori SAS .

con Gloria! (categoria Colonna Sonora). Una Nessuna Centomila (categoria Progetto) – Ritirerà il premio Noemi , che riceverà anche il Premio Nuovo Imaie .

Altri riconoscimenti speciali andranno a:

– Ballerino Dalla QN Il Resto del Carlino. Angela Baraldi – Ballerino Fondazione Bologna Welcome.

Il premio, ideato dall’artista Mauro Balletti, è ispirato al celebre brano Balla balla ballerino e rappresenta una figura in equilibrio su una tavola tra due montagne, simbolo delle sfide che ogni artista deve affrontare per affermare la propria unicità.

Il giorno successivo, il 5 marzo, gli artisti premiati parteciperanno a un incontro speciale presso la Casa di Lucio, un luogo magico che custodisce il genio creativo del cantautore. Sarà un’occasione unica per raccontarsi e condividere esperienze in un’atmosfera intima e suggestiva.

La rassegna ha indetto anche "CIAO Contest. La musica di domani", un'iniziativa per valorizzare giovani artisti e producer emergenti under 35. Tra gli oltre 600 progetti iscritti, dopo un'attenta selezione e il voto della giuria, hanno vinto e si esibiranno sul palco del Teatro Arena del Sole:

Cordio (categoria Artista).

Mare (categoria Producer).

(categoria Artista). Mare (categoria Producer).

La giuria del contest è composta da Massimo Bonelli (presidente e direttore artistico di CIAO Rassegna LUCIO DALLA), Antonio Filippelli, Carlo Pastore, Marco Missiroli, Nina Selvini, Silvia Danielli e Valerio Baroncini.