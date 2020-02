Cyberbullismo, il ministro Azzolina a Napoli: Anch’io ne sono stata vittima

“Anche io ho provato sulla mia pelle quanto forte possa essere l’aggressività verbale. Sono stata minacciata di morte”. Lo rivela il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a margine del Safer Internet Day 2020 a Pietrarsa. E a chi è vittima di cyberbullismo Azzolina consiglia di “essere molto forti, perché dietro chi fa più rumore c’è una massa silenziosa di persone che scrivono privatamente e incoraggiano ad andare avanti”. “Ho ricevuto minacce e insulti molto pesanti – aggiunge il ministro – perché sono esposta pubblicamente, ma vorrei guardare negli occhi e capire se chi scrive certe cose poi abbia il coraggio di dire lo stesso de visu”.



“Riscriveremo le linee guida dell’educazione civica

“C’è un’aggressività verbale che no è più tollerabile e noi dobbiamo intervenire . Lo faremo riscrivendo le linee guida sull’educazione civica”. Così il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, a margine di Safer Internet Day 2020 al museo Ferroviario di Pietrarsa, anticipa come saranno recepite alcune istanze degli studenti e non solo su una maggiore sicurezza dell’uso delle nuove tecnologie, le rete in particolare. “Spiegheremo agli studenti che essere nativi digitali non significa solo avere abilità tecniche ma anche essere consapevoli su come si usano gli strumenti tecnologici”, spiega. Per il ministro dell’Istruzione il percorso formativo non riguarderà solo gli studenti, ma anche il corpo docente e i genitori. “Credo sia un’emergenza educativa – sottolinea – e ci saranno, grazie a una legge sull’educazione civica, delle ore dedicate a questo”.