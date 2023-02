Cibi, caramello e pistacchio i più amati dagli italiani: vendite per 267 mln di euro in un anno

Sono il caramello e il pistacchio i nuovi ingredienti “must” nel carrello della spesa degli italiani che in un anno hanno totalizzato vendite per 267 milioni di euro. A rivelarlo è la nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che da sei anni individua gli ingredienti “benefici” più trendy nei prodotti alimentari in supermercati e ipermercati e ne monitora l’andamento delle vendite. Ingrediente emergente con il maggior tasso di crescita delle vendite, il caramello è il fenomeno dell’ultimo anno nel food: in 12 mesi il giro d’affari dei prodotti che lo segnalano in etichetta è cresciuto di 14,3%, superando i 92 milioni di euro. A trascinarlo è stato l’aumento dell’offerta (+23%), che ha portato sugli scaffali della grande distribuziione 314 prodotti con il caramello come ingrediente-chiave indicato sulle confezioni. Le performance migliori di vendita sono state registrate dai biscotti tradizionali, budini e creme. In forte crescita anche il pistacchio: l’Osservatorio Immagino ha individuato 512 referenze, tra prodotto al naturale e alimenti che lo usano come ingrediente, per un giro d’affari di oltre 175 milioni di euro, in crescita annua dell’11,1%; un risultato dettato dall’aumento dell’offerta (+26,8%) e dai trend positivi di alcune categorie di prodotti, come gelati multipack, creme spalmabili, colombe e uova di Pasqua. Cacao, nocciole, noci, limone e vaniglia sono gli altri prodotti/ingredienti tradizionali rilevati per la prima volta dall’Osservatorio Immagino che, insieme alle novità di mango e anacardi, vanno ad aggiungersi agli altri 27 “ingredienti benefici” monitorati da tempo, come cocco, canapa, mandorla, avocado, avena, zenzero e semi di lino. Si tratta di quasi 13 mila referenze per 3,8 miliardi di euro di vendite, in crescita di +2,5% nell’arco dei 12 mesi rilevati.