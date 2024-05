PARMA (ITALPRESS) – “Dal 2005 facciamo un bilancio di sostenibilità aziendale che va a rendicontare quelle che sono le politiche che adottiamo in azienda sia di processo che di prodotto”. Lo afferma Alessia Zucchi, Amministratore delegato Oleificio Zucchi, in un’intervista all’Italpress in occasione di Cibus 2024, a Parma.

