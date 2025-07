Ciclismo, al Tour tappa e maglia per Jasper Philipsen

Roma, 5 lug. (askanews) – Prima tappa scoppiettante quella del Tour de France 2025. Nella Lille-Lille (184,9 km) si susseguono i colpi di scena e alla fine l’uomo più felice di giornata è il belga Jasper Philipsen, strepitoso nel coronare lo sprint perfettamente costruito dalla sua Alpecin-Deceuninck e dunque prima maglia gialla di questa edizione. Ai -17 km la Visma attacca con Jonas Vingegard in prima persona in un tratto esposto al vento e fa esplodere il gruppo. Nella rete finiscono anche Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonathan Milan, che arrivano a 40 secondi dal vincitore. Per i primi due è già una discreta batosta in classifica. Sul podio di giornata Biniam Girmay e Søren Waerenskjold, Matteo Trentin chiude quinto. La corsa perde subito per strada un pezzo da novanta: Filippo Ganna. Il verbanese cade a inizio tappa, prova a continuare ma deve alzare bandiera bianca. (Foto Le Tour – X)